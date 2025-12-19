Песков: темы обращений россиян на прямую линию в этом году изменились

Несколько часов остается до главного эфира года: ровно в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин ответит на самые насущные вопросы россиян. Площадку в Гостином дворе оборудовали по последнему слову техники. Специалисты выверяют сейчас параметры звука и изображения, которое будет выводиться на большие экраны. Президенту уже поступило больше двух миллионов обращений. И принимать их будут вплоть до окончания мероприятия.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — не только прямая линия, но и пресс-конференция. В зале есть места для семи сотен журналистов. Модерировать общение с ними традиционно будет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, что обрабатывать вопросы волонтерам помогает, в том числе, искусственный интеллект.

«В ходе сбора вопросов мы имеем возможность анализировать весь массив в режиме онлайн. А если мы имеем возможность анализировать весь массив, мы имеем возможность результаты этого анализа докладывать президенту еще до начала эфира. Это самое главное. Он понимает, какие вопросы, какой рейтинг проблем, он понимает, какие больше проблемы интересуют, какие регионы, какие возрастные категории и так далее.

Вы знаете, что Путин внимательно относится к теме ИИ. Тема в целом новая и развивается очень быстро. Как и все в нашем мире, она таит в себе много и добра, и в то же время потенциального зла. Поэтому очень важно начинать его внедрять таким образом, чтобы он нам только помогал, а не вредил. Сейчас мы видим очень много всего позитивного и полезного», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков отметил, что спектр тем, волнующих россиян в этом году, изменился. Люди меньше спрашивают про медицину. Не так остро стоят и вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, сказывается эффективная работа по этому направлению на местах. Больше всего людей волнует социальная политика. А из нового — поступило очень много обращений от молодежи.

