«Колебания туда-сюда»: Путин отметил стремление ЦБ к стабильности

Путин отметил стремление Центрального банка к стабильности

Центральный Банк России (ЦБ) стремится к стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Регулятор работает автономно и находится под постоянным давлением. Он вынужден действовать аккуратно, чтобы избежать всплеска инфляции.

«Чтобы потом не потребовалось бы делать какие-то шаги в обратную сторону. Колебания туда-сюда, это самое плохое. Банк России стремится к стабильности в этой сфере и это важно. С этим нельзя не согласиться», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он добавил, что старается не вмешиваться в принимаемые ЦБ РФ решения, а также всеми силами ограждает его от всяческого влияния и давления со стороны. Путин подчеркнул, что регулятор не просто «справляется», он действует ответственно. При этом давать экспертные оценки президент не стал. Он заявил, что для этого есть хорошие специалисты.

«Ну и реакция со со стороны со стороны реального сектора экономики тоже будет. Я догадываюсь, какая реакция, но посмотрим на конечный результат», — добавил Путин.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.