«В школах, в СМИ, в литературе»: Путин о поддержке культуры и языков народов России

Путин рассказал о поддержке культуры и языков народов России

В стране проводится целенаправленная поддержка культуры и языков народов России. Об этом на прямой линии сообщил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста НВК «Саха» Олега Колесова о мерах поддержки народов страны в Год единения народов.

«Это делается и в школах, в СМИ, в литературе», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин отметил талантливость якутского народа и высокий темп развития региона.

«И кинематография тоже развивается в Якутии здорово. Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается. И бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать во всем мире», — отметил он.

Также президент подчеркнул, что народы России, в первую очередь, объединяют общие ценности, что становится особенно важным и видимым в ходе проведения СВО.

Ранее Владимир Путин назвал многообразие российских субъектов одним из главных преимуществ страны. Он отметил, что у каждого региона есть своя специфика, свои, в чем-то отличные от других, текущие задачи. Но именно такое многообразие — одно из сильнейших преимуществ страны. Президент указал, что для долгосрочного экономического роста и достижения технологического лидерства необходимо обеспечить условия для тесного взаимодействия федерального центра и региональных властей.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

