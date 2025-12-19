«Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми

Путин: вокруг поддержки семей с детьми в России строится вся политика

Поддержка семей с детьми является приоритетом российских властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Что касается поддержки детей с детьми, то вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он пояснил, что власти оценивают каждое решение с точки зрения его влияния на уровень жизни и доходы семей с детьми.

Решение сокращать меры государственной поддержки в случае повышения трудовых доходов — ошибка со стороны правительства.

«Я уверен — и Минфин, и все руководство, и правительство услышат то, что мы сейчас с вами говорим», — отметил президент и добавил, что вопрос обязательно будет решен.

Ранее Владимир Путин на первом заседании Совета по демографической и семейной политике охарактеризовал семью как базовый элемент российского общества и подчеркнул, что ее поддержка является безусловным государственным приоритетом. Преодоление демографических вызовов требует участия всех уровней власти и системной, многоплановой работы.

По словам президента, ключевое значение имеет скоординированное взаимодействие государственных структур, бизнеса, институтов гражданского общества, представителей традиционных конфессий и средств массовой информации, без объединения усилий которых добиться устойчивых результатов невозможно.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

