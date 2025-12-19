«Их семейные дела»: Путин об иске Трампа к BBC

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

При этом президент РФ не стал комментировать иск американского лидера к телерадиокомпании.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Путин: иск Трампа к BBC о клевете «их семейное дело»

Президент России Владимир Путин назвал иск президента США Дональда Трампа к телерадиокомпании BBC о клевете «их семейным делом». Об этом российский лидер заявил в эфире программы «Итоги года».

«Это их семейные дела, пускай они там сами и разбираются. Я не хочу там сыпать соль на раны, не хочу касаться этой темы, хотя эта, конечно, проблема есть», — сказал Путин, отвечая на вопрос об иске Трампа.

Глава государства отметил, что проблема заключается в недостоверном освещении информации и подтасовках.

Трамп подал иск против британской телерадиокомпании BBC, обвинив ее в клевете из-за редактирования видеозаписи его речи от 6 января 2021 года.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

