Путин: поколение девяностых нельзя назвать «потерянным» для страны

«Дети девяностых» — это основной костяк СВО, герои, на которых можно равняться. Об этом заявил Герой РФ и ветеран СВО Наран Очир-Горяев в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент РФ Владимир Путин обратился к Очир-Горяеву, под руководством которого находятся молодые бойцы, с вопросом о том, какие качества они демонстрируют в стрессовых ситуациях.

«Дети девяностых — это костяк, основной костяк сейчас. Они герои. Герои. На них можно равняться», — ответил Очир-Горяев.

Поколение девяностых нельзя назвать «потерянным» для страны, заявил Путин.

«Я никак не могу согласиться, что поколение девяностых было потеряно для страны. Это вечная проблема отцов и детей, да? И известная книжка Тургенева „Отцы и дети“ об этом ярко говорит», — подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, как проверяют людей на пригодность для службы во внешней разведке. Один из способов — создание критической, опасной для жизни ситуации.

«Вот в таких ситуациях человек и проявляется. Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки, молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными. Но в критической ситуации человек проявляется», — подчеркнул Путин.

Он объяснил, что в настоящий момент молодые люди — в том числе представители поколения девяностых — проявляют себя в зоне проведения СВО.

«У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. И в основном, это достаточно молодые люди. В том числе представители поколения 1990-х годов в большом количестве», — сказал президент.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

