Путин: немало позитивных изменений прошло в России за уходящий год

Президент России Владимир Путин поделился личными впечатлениями от уходящего 2025 года. Об этом он рассказал в ходе прямой линии.

Российский лидер отметил, что насыщенность событий делает их почти неразличимыми по времени.

При этом, глава государства, отвечая на вопрос о том, какое событие запомнилось ему больше всего, признался, что выделить одно сложно. Так как, по его словам, ощущение сложилось такое, будто минувший Новый год был совсем недавно, настолько плотным оказался график и количество произошедших событий.

«Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две-три недели назад — я говорю безо всякого преувеличения!» — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что за год в стране произошло немало позитивных изменений.

В числе ключевых итогов президент РФ назвал развитие Вооруженных сил (ВС) России. Он напомнил о своем недавнем выступлении на коллегии Министерства обороны, где рассказывал о повышении боеспособности армии. По оценке Путина, с учетом появления новых вооружений, в том числе стратегических, российские силы можно считать одними из самых эффективных в мире.

Путин отметил, что эти изменения важны не только для армии, но и для государства в целом.

Также глава государства обратил внимание на сохранение устойчивости экономики. По его словам, для этого было принято множество непростых, но необходимых решений, которые в итоге дали положительный результат.

«Мы сохраняем, как я уже тоже сказал в начале, устойчивость экономики. Было принято для этого очень много важных решений, все это состоялось, и это все — положительные вещи», — сказал Путин.

Президент, говоря о том, какие события хотелось бы забыть, отметил, что относится к этому философски. Он подчеркнул, что желание вычеркнуть определенные моменты из памяти означает наличие ошибок или неудач.

«Если что-то хочется забыть, значит что-то не получилось, что-то было плохо и этого нельзя забывать. Об этом нужно всегда помнить делать выводы и исправлять ошибки», — заключил он.

