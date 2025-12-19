«Мы думали о будущем, думали о вас»: Путин составил послание следующим поколениям

Такое сообщение президент положил бы в капсулу времени.
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Путин составил послание будущим поколениям
Президент России Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям для капсулы времени. Его текст российский лидер озвучил в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным».
«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас…» — начал президент.
Путин также пожелал будущим поколениям, чтобы удача всегда была на их стороне.
«Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка», — заключил российский лидер.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
