Собянин: пешеходный переход через МКАД построят около станции «Тютчевская»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам кольцевой дороги до остановок наземного транспорта.

Надземный переход через МКАД у станции Тютчевская

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В Москве одобрили строительство надземного пешеходного перехода через московскую кольцевую дорогу (МКАД). Он появится рядом со станцией метро «Тютчевская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Надземный переход будет в районе 42-го километра МКАД. Интегрируем его с вестибюлем станции метро „Тютчевская“», — говорится в публикации градоначальника.

Новое сооружение свяжут с вестибюлем при помощи 30-метрового подземного пешеходного перехода. Предполагаемая интенсивность движения — порядка 2,9 тысячи человек в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге продлят метро до аэропорта Пулково. До конца 2025 года в Северной столице откроются две новые станции метро: «Юго-Западная» и «Путиловская». А также запустится первая очередь скоростной трамвайной линии «Купчино — Славянка» длинной 11 километров. Всю ветку запустят до конца 2026 года. На ближайшие три года будет выделено 200 миллиардов рублей на развитие метрополитена Санкт-Петербурга.

Собянин: пешеходный переход через МКАД построят около станции «Тютчевская»
