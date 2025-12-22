Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» 10-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр», нанесли мощный термобарический удар по опорному пункту формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив точные координаты цели, расчет под прикрытием группы огневой поддержки и группы дозора выдвинулся в район выполнения боевой задачи. По прибытии на огневую позицию военнослужащие развернули установку из походного положения в боевое. Автоматизированная система управления огнем обеспечила оперативное наведение на цель, после чего огнеметчики выполнили две серии пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальность до 15 километров.

Корректировка огня велась операторами расчетов войск беспилотных систем в режиме реального времени. Точечное огневое поражение нанесло значительные разрушения опорному пункту украинских боевиков, уничтожив живую силу противника и создав условия для продвижения штурмовых подразделений на данном участке.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» — современный образец вооружения войск РХБ защиты, отличающийся мобильностью, автоматизацией и высокой эффективностью термобарических боеприпасов. Горючая аэрозольная смесь проникает в укрытия и фортификации, а последующий объемный взрыв поражает живую силу противника даже в оборудованных позициях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

