«Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой
Актер выразил надежду на то, что память о коллеге будет сохраняться долгие годы.
Андрей Ургант назвал Веру Алентову замечательным человеком
Народная артистка России Вера Алентова сделала много для российского и советского искусства. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил актер и телеведущий Андрей Ургант.
«Хорошая актриса. Наверное, замечательный человек. Много очень сделала для российского искусства и советского искусства. Что тут сказать? Горе, беда. Всех, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием», — сказал Ургант.
Актер присоединяется к людям, скорбящим по артистке. Кроме того, Ургант выразил надежду на то, что память об Алентовой будет сохраняться долгие годы.
Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет от остановки сердца. Актрисе стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. В 11 часов утра по московскому времени Алентову экстренно госпитализировали из театра имени Маяковского в состоянии клинической смерти, однако врачам спасти ее не удалось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть Веры Алентовой.
