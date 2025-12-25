«Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 176 0

Актер выразил надежду на то, что память о коллеге будет сохраняться долгие годы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Genrietta Peryan; РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вера Алентова

Андрей Ургант назвал Веру Алентову замечательным человеком

Народная артистка России Вера Алентова сделала много для российского и советского искусства. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил актер и телеведущий Андрей Ургант.

«Хорошая актриса. Наверное, замечательный человек. Много очень сделала для российского искусства и советского искусства. Что тут сказать? Горе, беда. Всех, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием», — сказал Ургант.

Актер присоединяется к людям, скорбящим по артистке. Кроме того, Ургант выразил надежду на то, что память об Алентовой будет сохраняться долгие годы.

Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет от остановки сердца. Актрисе стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. В 11 часов утра по московскому времени Алентову экстренно госпитализировали из театра имени Маяковского в состоянии клинической смерти, однако врачам спасти ее не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть Веры Алентовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
25 дек
«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
25 дек
Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
25 дек
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
25 дек
«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
25 дек
«Мамы больше нет»: Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой
25 дек
Лучшие роли Веры Алентовой: наследие актрисы, ставшей символом советского кино
25 дек
Выносят на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
25 дек
«Срочно меняем планы»: Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой
25 дек
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
25 дек
«Очень жаль»: Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

17:00
«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
16:58
Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках в пользу покупательницы Лурье
16:55
Адвокат Долиной заявил о готовности певицы выселиться из квартиры Лурье
16:43
Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
16:42
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
16:30
«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Сейчас читают

Смерть коллеги стала сильным ударом: названа причина смерти Алентовой
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Свою главную роль она сыграла в жизни: судьба Веры Алентовой

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026