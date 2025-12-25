Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Народная артистка РФ посвятила этому храму искусств 60 лет своей жизни.

Где пройдет церемония прощания с Верой Алентовой

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Тема:
Вера Алентова

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором актриса прослужила 60 лет. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте театра.

«Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря, о времени будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Вере Алентовой стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. В 11 часов утра по московскому времени Алентову экстренно госпитализировали из театра имени Маяковского в состоянии клинической смерти, однако врачам спасти ее не удалось.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Архангельской области. За свою творческую деятельность снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой. Они работали вместе в одном театре очень много лет, поэтому для всех это огромная потеря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
