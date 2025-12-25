«Срочно меняем планы»: Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой

Сергей Ланбамин назвал смерть Веры Алентовой страшной трагедией

Смерть народной артистки РФ Веры Алентовой — страшная трагедия для Театра имени Пушкина. Так прокомментировал смерть актрисы ее коллега Сергей Ланбамин в беседе с 5-tv.ru.

«Это страшная трагедия для всех нас, для театра имени Пушкина. Мы играли вместе в разных спектаклях», — сокрушается актер.

Ланбамин добавил, что они работали вместе в одном театре очень много лет, поэтому для всех это огромная потеря.

«Сегодняшний юбилейный вечер театра Пушкина будет посвящен памяти Веры Валентиновны. Мы сейчас срочно меняем планы. Все артисты как раз на прогоне», — сказал актер.

Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

