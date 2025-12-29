Стубб рассказал о переговорах Трампа с Зеленским

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 25 0

Стороны обсуждали конкретные шаги по разрешению кризиса на Украине.

Как прошли переговоры Трампа с европейскими лидерами

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Финляндии Стубб: разговор с Трампом и Зеленским продлился более часа

Европейские лидеры больше часа обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским практические шаги по урегулированию конфликта. Об этом 28 декабря сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X (бывший Twitter).

«Провел прекрасный звонок с Трампом, Зеленским <…> Звонок длился час. Мы обсудили конкретные шаги по тому, как окончить конфликт», — написал Стубб.

По его словам, к разговору также подключились президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий, премьер-министры Италии и Норвегии Джорджа Мелони и Йонас Гар Стере, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США провел переговоры с украинским коллегой во Флориде. В ходе встречи Трамп созванивался с европейскими партнерами. До общения с Зеленским президент США пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

По итогам контактов Трамп высоко оценил общение с коллегами и заявил о приближении к урегулированию украинского кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

4:09
Стубб рассказал о переговорах Трампа с Зеленским
3:48
Россияне смогут поставить отметку об ИНН в паспорте до конца 2025 года
3:29
Психолог предупредил об опасном предновогоднем всплеске сексуальности
3:08
Аналитики подсчитали стоимость бутерброда с красной икрой
2:48
В России началась самая короткая рабочая неделя в году
2:29
Трамп назвал вероятные сроки завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе
Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео