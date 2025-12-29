Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 218 0

Овации длились долгие десять минут.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вера Алентова

В Театре имени Пушкина простились с легендарной артисткой Верой Алентовой

В московском Театре имени Пушкина простились с народной артисткой России Верой Алентовой, которая скончалась в минувший четверг, 25 декабря.

Проводить в последний путь выдающуюся актрису пришли десятки людей, среди которых родственники, друзья, коллеги и поклонники. На церемонии также присутствовала единственная дочь Алентовой — Юлия Меньшова. Аплодисменты, которыми провожали артистку, длились долгие десять минут.

Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского на церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем Владимиром Меньшовым. Его не стало всего четыре года назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
29 дек
«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
29 дек
«На сцене всегда оставалась ребенком»: Александр Арсентьев о таланте Алентовой
29 дек
«Была примером»: Мария Аронова об уроках Веры Алентовой
29 дек
«Верочка родилась рядом с театром»: Александр Панкратов-Черный произнес речь на прощании с Алентовой
29 дек
Александр Михайлов на прощании с Верой Алентовой: «Ты несла духовную красоту»
29 дек
«Она ушла, как хотела»: Юлия Меньшова о разговорах с мамой о смерти
29 дек
«Могла остро, зло пошутить»: Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой
29 дек
Образ, покоривший сердца: Шахназаров о главной роли Алентовой
29 дек
«Успеть сказать спасибо»: Олешко пришел проститься с Верой Алентовой
29 дек
Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

15:00
Салаты, закуски, горячее: какие рыбные блюда чаще всего приводят к отравлению
14:47
«Нуждаются в помощи»: председатель ЛДПР объявил акцию в поддержку пожилых людей
14:35
Жители Петербурга устроили салют в лифте
14:26
Ссора закончилась огнем: в Люберцах женщина заживо сожгла троих знакомых
14:09
Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой
14:00
«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео