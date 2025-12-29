Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой
Овации длились долгие десять минут.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
В Театре имени Пушкина простились с легендарной артисткой Верой Алентовой
В московском Театре имени Пушкина простились с народной артисткой России Верой Алентовой, которая скончалась в минувший четверг, 25 декабря.
Проводить в последний путь выдающуюся актрису пришли десятки людей, среди которых родственники, друзья, коллеги и поклонники. На церемонии также присутствовала единственная дочь Алентовой — Юлия Меньшова. Аплодисменты, которыми провожали артистку, длились долгие десять минут.
Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского на церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем Владимиром Меньшовым. Его не стало всего четыре года назад.
