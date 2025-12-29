Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым
Проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники, к ее могиле принесли букеты цветов и траурные венки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем
Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее супругом, народным артистом РСФСР, режиссером Владимиром Меньшовым. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Церемония прощания ранее состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина, с которым была связана более чем 60-летняя творческая жизнь актрисы.
Проводить Алентову в последний путь пришли родные, коллеги, ученики и поклонники ее творчества. Из здания театра актрису провожали аплодисментами. Соболезнования принимала дочь артистки Юлия Меньшова.
Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Актрису экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
Алентова родилась в актерской семье и окончила Школу-студию МХАТ. Широкую известность ей принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит», который вошел в историю отечественного кино и получивший «Оскар». Среди ее работ также картины «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли». Последней работой актрисы стали съемки в картине «Ампир V», вышедшей в 2023 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 дек
- Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем
- 29 дек
- «Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
- 29 дек
- Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой
- 29 дек
- «Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
- 29 дек
- «На сцене всегда оставалась ребенком»: Александр Арсентьев о таланте Алентовой
- 29 дек
- «Верочка родилась рядом с театром»: Александр Панкратов-Черный произнес речь на прощании с Алентовой
- 29 дек
- «Была примером»: Мария Аронова об уроках Веры Алентовой
- 29 дек
- Александр Михайлов на прощании с Верой Алентовой: «Ты несла духовную красоту»
- 29 дек
- «Она ушла, как хотела»: Юлия Меньшова о разговорах с мамой о смерти
- 29 дек
- «Могла остро, зло пошутить»: Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?