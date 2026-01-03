Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 99 0

Задачу выполнили бойцы «Южной» группировки войск.

Победы наших войск в зоне СВО 3 января 2026 года

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

ВС РФ освободили населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
30 дек
Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
30 дек
Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
28 дек
Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
15 дек
ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
14 дек
ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
9 дек
Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
5 дек
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
3 дек
Российские бойцы освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области
2 дек
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
1 дек
ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
Женщина сбила двух семилетних девочек в Красноярском крае
13:31
Вице-президент Венесуэлы заявила о гибели чиновников, военных и мирных граждан в ходе атаки
13:28
МИД России сделало заявление о нападении США на Венесуэлу
13:09
CBS: элитный спецназ США провел операцию по захвату Николаса Мадуро
13:00
И.о. президента Венесуэлы станет его экс-заместитель Делси Родригес
13:00
Мама хуже Ипполита: кто виноват в несчастьях главных героев фильма «Ирония судьбы»

Сейчас читают

Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле
Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео