Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР

Задачу выполнили бойцы «Южной» группировки войск.
ВС РФ освободили населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 30 дек
- Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
- 30 дек
- Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
- 28 дек
- Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
- 15 дек
- ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
- 14 дек
- ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
- 9 дек
- Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
- 5 дек
- Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
- 3 дек
- Российские бойцы освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области
- 2 дек
- Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
- 1 дек
- ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
