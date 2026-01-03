«Не хотят терять лакомый кусочек»: политолог о целях США в Венесуэле

Сергей Добровинский
Дональд Трамп преследует экономическую выгоду под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Политолог Кнутов: Дональд Трамп напал на Венесуэлу ради ценных ископаемых

США атаковали Венесуэлу с целью получить доступ к ценным природным ресурсам, которыми располагает боливарианская республика. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог и военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп прикрывается борьбой с наркотиками, якобы пытаясь задушить трафик из Латинской Америки, однако нет смысла проводить военную операцию и мобилизовать флот ради уничтожения контрабандистов.

«Мы знаем, что по запасам нефти Венесуэла занимает первое место в мире. Кроме того, там имеются запасы золота и других ценных полезных ископаемых. Естественно, такой лакомый кусочек американцы терять не хотят», — объяснил эксперт мотивацию Вашингтона.

Также политолог пояснил логику ударов по могиле Чавеса и другим культовым для патриотов Венесуэлы объектам. Захоронения политических лидеров уничтожаются, чтобы уже в самом начале боевых действий стереть у народа Венесуэлы всякое представление о свободе, независимости и социалистическом обществе, сломив волю к сопротивлению.

США поставили своей целью, во-первых, устранить режим, который пытается построить социализм в Латинской Америке, а во-вторых непосредственно сместить Мадуро и привести к власти проамериканских политиков, утверждает Кнутов. Предполагается, что затем они передадут полезные ископаемые американским компаниям, и Венесуэла потеряет всякую надежду на независимое экономическое развитие.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже не первый год. Трамп в ноябре 2025 года обвинял руководство Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро в том, что доходы от экспорта нефти якобы используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Впоследствии США объявили о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или из нее. Также, в декабре 2025 года, Трамп заявлял, что венесуэльские власти незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам и контроля над добычей нефти. Он назвал действия Каракаса противоправными.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Колумбии Густаво Петро опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

