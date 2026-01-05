«Я уже на другой странице»: Денис Степанов о багаже прошлого

Актер Денис Степанов: «Жизнь — это книга со страницами автобиографии»

Человек в каком-то плане пишет собственную книгу. Это и есть жизнь. Все события, повороты судьбы, ошибки и радости — все оно записывается на некие страницы автобиографии. Это прошлое, которое есть у каждого, и оно неотделимо от человека в настоящем. Такими философскими мыслями поделился в интервью 5-tv.ru актер Денис Степанов на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

По словам Степанова, важно то, какой человек сейчас, а не когда-то в прошлом. Даже если когда-то был совершен отрицательный поступок — это часть жизни, это опыт, который помог человеку стать тем, кто он есть сейчас. Актер привел в пример слова художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

«Моя жизнь — это книга. Это какой-то роман, который написан. И вот, например, у меня были какие-то события, они были описаны на странице двадцатой в этом романе, а сейчас я живу на странице трехсотой. Это есть во мне — есть, это книга написана, но я уже на другой странице», — поделился герой сериала «Ландыши».

