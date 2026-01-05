Минус версия: в СК не подтвердили возможность побега Усольцевых за границу

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Семья пропала под Красноярском больше двух месяцев назад.

Семья Усольцевых из Красноярска могла сбежать за границу

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Следователь Сырымбетова: никто не подтвердил версию побега пропавших Усольцевых

Семья Усольцевых, которая пропала в сентябре 2025 года под Красноярском, не могла сбежать за границу. Об этом ТАСС заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.

«Всех очень интересовала возможность выезда Усольцевых за границу, то есть возможность побега. Но эта версия не нашла своего подтверждения», — сказала Сырымбетова.

Она подчеркнула, что у Усольцевых не было запрета на выезд за границу, то есть при желании они могли в любое время отправиться в путешествие за пределы России. Поэтому не было смысла прибегать к каким-то хитроумным схемам.

Кроме того, как сообщила Яна Сырымбетова, при обыске дома пропавших сыщики нашли просроченные загранпаспорта, в которых содержались отметки о том, что семья периодически выезжала на отдых за рубеж.

«Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было», — добавила следователь.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход по горному хребту в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, после чего перестали выходить на связь. На поиски были брошены все силы, тем не менее найти пропавших до сих пор не могут.

Ранее 5-tv.ru писал, что в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета.

