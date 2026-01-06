Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

По словам американского лидера, Соединенные Штаты «не воюют с республикой».

Когда пройдут выборы в Венесуэле

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

В ближайшие 30 дней в Венесуэле не пройдут новые выборы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты «не воюют с Венесуэлой». Американский президент также заявил, что ему «не требуется одобрение законодателей» для отправки американских военных в Венесуэлу.

В группу, которая будет контролировать вовлеченность США в дела Венесуэлы, будут входить госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и министр войны Пит Хегсет, добавил Трамп. 

Конфликт США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. По его утверждению, в результате этих действий были задержаны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга, после чего их вывезли за пределы страны.

На фоне этих заявлений Министерство иностранных дел России выступило с призывом к американской стороне освободить главу Венесуэлы. В МИД подчеркнули, что любые противоречия должны урегулироваться исключительно дипломатическим путем, а применение силовых методов назвали недопустимым.

Позднее Трамп заявил, что, по его словам, у США имеются обширные доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.

В тот же день телеканал NBC News опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент вывода Мадуро и его супруги из самолета после приземления в Нью-Йорк. По данным Sky News, венесуэльский лидер находился под усиленной охраной, в том числе в сопровождении сотрудников DEA.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
5 янв
ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
5 янв
Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы
5 янв
Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании
5 янв
Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения
5 янв
Венесуэла объявила мобилизацию после удара США
5 янв
Россия потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги
5 янв
Будапешт остался в стороне от позиции ЕС по Венесуэле
5 янв
Спортивный костюм с фото задержания венесуэльского лидера стал хитом продаж
5 янв
Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке
5 янв
В Венесуэле связали успех удара США с применением спутниковых технологий
-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
«Бум на натуральность»: стилист Трофименко о трендовых прическах и цветах в 2026 году
2:23
Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
1:59
Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже
1:38
Не теряет надежды: принц Гарри пытается уговорить Карла III навестить внуков в Калифорнии
1:17
Ирине Шейк — 40: как прозвище «Чунга-Чанга» стало для модели трамплином к мировой славе
0:56
Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над регионами России за три часа

Сейчас читают

Город из Библии: ученые обнаружили археологическое доказательство Нового Завета
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео