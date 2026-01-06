Грядет шторм? Геомагнитный прогноз на 6 января

|
Ученые рассказали, идет ли солнечная активность на спад.

Магнитные бури 6 января

Тема:
Магнитные бури

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 6 января геомагнитная обстановка останется стабильной и благоприятной. Ожидаемое значение индекса Kp составит 3,67, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы и не указывает на наличие возмущений. Об этом сообщает URA.RU.

Риск развития магнитной бури оценивается всего в 3%, что является предельно низким показателем и практически исключает резкие изменения геомагнитного фона. Вероятность умеренных возмущений достигает 10%, тогда как вероятность полностью спокойной магнитосферы составляет 87%.

Прогнозируемый планетарный индекс AP на 6 января — 5 единиц, что существенно ниже уровня, при котором фиксируются даже слабые магнитные бури. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 незначительно увеличится до 155, однако это изменение не окажет заметного влияния на общую геомагнитную ситуацию.

Согласно трехдневному прогнозу, наибольшая активность Kp-индекса ожидается в дневное время 6 января, но даже в максимальной фазе он не превысит значение 4, оставаясь в пределах нормы. В связи с этим существенного влияния на самочувствие метеозависимых людей не прогнозируется.

В последующие дни также сохранится спокойный фон. На 7 января ожидается стабильная геомагнитная обстановка: индекс AP останется на уровне 5 единиц, а показатель F10.7 снизится до 140. Таким образом, начало рабочей недели пройдет без неблагоприятных геомагнитных факторов.

Тема:
Магнитные бури
