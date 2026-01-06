СМИ сообщили о стрельбе у президентского дворца в Каракасе

BNO News: в Венесуэле слышны выстрелы у президентского дворца

Вблизи президентской резиденции Венесуэлы — дворца Мирафлорес — вечером 6 января были зафиксированы звуки стрельбы. Об этом сообщил новостной ресурс BNO News.

В публикации говорится, что в Каракасе поступают сообщения о возможной стрельбе либо применении зенитных установок. Точные причины произошедшего на данный момент остаются неизвестными.

По имеющимся данным, первые звуки стрельбы были слышны около 20:30 по местному времени, что соответствует 03:30 по московскому времени.

Дополнительную информацию приводит издание La Patilla. По неофициальным сведениям, незадолго до инцидента над территорией дворца был замечен беспилотный летательный аппарат.

На момент публикации ни одно из официальных ведомств Венесуэлы не прокомментировало произошедшее, официальные заявления отсутствуют.

Конфликт США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. По его утверждению, в результате этих действий были задержаны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга, после чего их вывезли за пределы страны.

На фоне этих заявлений Министерство иностранных дел России выступило с призывом к американской стороне освободить главу Венесуэлы. В МИД подчеркнули, что любые противоречия должны урегулироваться исключительно дипломатическим путем, а применение силовых методов назвали недопустимым.

Позднее Трамп заявил, что у США имеются обширные доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.

В тот же день телеканал NBC News опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент вывода Мадуро и его супруги из самолета после приземления в Нью-Йорк. По данным Sky News, венесуэльский лидер находился под усиленной охраной, в том числе в сопровождении сотрудников DEA.

