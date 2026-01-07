Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Су-25 сорвали ротацию ВСУ.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 7 янв
- Путин призвал детей бойцов СВО гордиться своими родителями
- 6 янв
- Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ
- 6 янв
- Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
- 6 янв
- «Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 янв
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
- 5 янв
- Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
- 4 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
Читайте также
86%
Нашли ошибку?