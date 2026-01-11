Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых

Следствие не смогло допросить сына и бывшую жену пропавшего в тайге Усольцева

Следователи не смогли провести допрос бывшей супруги и сына Сергея Усольцева, который бесследно исчез вместе с нынешней женой и ребенком в красноярской тайге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Яну Сырымбетову, заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам представительницы ведомства, родственники Сергея от второго брака в настоящий момент находятся за пределами Российской Федерации. Точное место их пребывания остается неизвестным, а актуальные контактные данные для связи отсутствуют, что делает их участие в следственных действиях невозможным. При этом Сырымбетова подчеркнула, что в исчезнувшей семье конфликтов между супругами зафиксировано не было.

Несмотря на сложности с заграничными родственниками, следствию удалось пообщаться с другими близкими. Потерпевшими по делу признаны сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея Усольцева, которые уже дали свои показания.

История исчезновения началась 28 сентября 2025 года в районе Минской петли, когда семья направлялась к горе Буратинка. В рамках масштабной поисковой операции спасатели и добровольцы обследовали более 515 километров лесных дорог и сорок квадратных километров чащи. Хотя активная фаза поисков официально завершилась еще 12 октября, специалисты продолжают выполнять точечные задачи. Основной версией случившегося Следственный комитет считает несчастный случай.

Интриги делу добавляет финансовый аспект деятельности главы семейства. Сергей Усольцев руководил предприятием по производству лакокрасочных материалов и как раз в период своего исчезновения должен был отчитаться перед государством за использование грантов.

На банковских счетах предпринимателя и его организации остались нетронутыми крупные суммы денег, что вызывает дополнительные вопросы у следствия.

