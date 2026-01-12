Тонкая грань: какие ошибки в споре с Ларисой Долиной допускает Полина Лурье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 13 0

Даже при выигранном суде один неверный шаг способен изменить расстановку ролей в конфликте.

Какие ошибки в резонансном деле допускает Полина Лурье

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Адвокат Жорин: Лурье может понести ущерб из-за ошибок в споре с Долиной

Полина Лурье действительно рискует в ситуации, сложившейся вокруг покупки квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом заявил юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Он объяснил, что главная опасность для покупателя — выйти за рамки строго процессуальных действий и начать действовать самостоятельно, без участия судебных приставов.

К числу типичных ошибок относятся самовольный вход в квартиру, попытка заменить замки без официальной процедуры, эмоциональные переговоры или переписка с другой стороной, а также публичные заявления, которые выходят за пределы установленных фактов. Все эти шаги способны создать почву для встречных жалоб и сместить акцент с ключевого вопроса — неисполнения судебного решения — на формат «обоюдного конфликта».

При этом действия Ларисы Долиной объективно могут восприниматься как провокационные и подталкивать к неформальным решениям. Однако, как подчеркивает Жорин, у Лурье на данный момент выбрана верная линия поведения: жестко процессуальная, без импровизации и кулуарных договоренностей.

Ранее представитель Лурье заявлял, что клиентка не собиралась инициировать принудительное выселение через приставов, а позже сообщалось, что квартира фактически освобождена. Тем не менее передача ключей сорвалась из-за отсутствия полномочий у представителя артистки, после чего доступ в дом был ограничен. Окончательно правовую точку в споре поставил Верховный суд, признав право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.

