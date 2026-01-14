Директор Ларисы Долиной назвал причину переноса ее концерта в Петербурге

Юбилейное выступление народной артистки России Ларисы Долиной, которое должно было пройти 25 февраля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, состоится позже запланированного срока. Новую дату назначили на 15 ноября. Причиной переноса стали корректировки гастрольного расписания певицы. Об этом агентству ТАСС рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, изменения связаны именно с обновленными планами туров исполнительницы.

Помимо этого, под вопросом оказался и московский концерт Долиной. До этого сообщалось, что программа «Юбилей на бис» — адаптированная версия праздничного концерта, который певица дала в день своего 70-летия 10 сентября 2025 года на сцене Государственного Кремлевского дворца, должна была пройти в Московском международном Доме музыки 6 марта.

Однако в начале января информация о мартовском выступлении исчезла с официального сайта ММДМ. При попытке найти концерт через поиск на ресурсе появляется сообщение об ошибке. Комментировать ситуацию вокруг московского концерта представитель певицы отказался.

Интерес публики к юбилейным выступлениям как в Санкт-Петербурге, так и в столице оказался умеренным: на оба концерта реализовали менее половины билетов. По подсчетам корреспондента ТАСС, непроданными оставались свыше 800 билетов к концу декабря 2025 года.

