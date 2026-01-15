На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы

У мальчика страшный диагноз — опухоль мозга.

Фото, видео: 5-tv.ru

День Добрых Дел

Восстановить зрение, память и подвижность своему ребенку — сейчас главная мечта родителей шестилетнего Димы из Саратова. Мальчику поставили страшный диагноз — опухоль мозга. Вся надежда была на операцию. Но после нее пошли метастазы. Чтобы убить раковые клетки, нужен дорогостоящий курс терапии стоимостью более 3 000 000 рублей. И сегодня мы с вами можем помочь семье собрать необходимую сумму. Для этого нужно отправить СМС на короткий номер 46-40 или отсканировать QR-код на экране.

Еще год назад шестилетний Дима из Саратова смело выступал на утренниках, смешил родителей забавными танцами и осваивал картинг! Но все изменилось в марте — у абсолютно здорового ребенка вдруг появились тревожные симптомы.

«Мне звонок от воспитателя… Он жалуется — голова болит и рвота. И потом головные боли прекращаются. Я его забираю, все нормально. Потом еще раз повторилось», — вспоминает Мария Коробкова, мама Димы.

Педиатр списывал все на психосоматику — мол, мальчик устает от занятий. Но состояние Димы ухудшалось: испортилось зрение, походка стала шаткой. Компьютерная томография подтвердила самые страшные опасения.

«У ребенка опухоль, здесь у вас метастазы, здесь гидроцефалия — нужна операция. Я думала, что нам сделают операцию и все, и мы свободны, и мы домой», — рассказывает мама Димы.

Но с медуллобластомой так не бывает. Операция, которую Диме сделали уже через пару недель в столице, была только первым этапом. Большую часть злокачественной опухоли головного мозга удалили. После этого мальчик заново учился ходить и говорить.

А метастазы росли и появились уже не только в головном, но и в спинном мозге. Восемь курсов химиотерапии принесли свои результаты — опухолевые клетки начали уменьшаться. Следующим этапом лечения стала протонная терапия.

«Наша основная задача — остановить деление опухолевых клеток. Есть вариант, что опухолевые клетки остановятся в росте, и мы получим стабилизацию после курса лечения. Но также есть вероятность того, что опухолевые клетки и те метастазы, которые есть, они уменьшатся в размере, и будет на облучение ответ положительный», — объясняет МаринаЛинникк, врач-радиотерапевт Центра протонной терапии МИБС.

Для Димы это — серьезное испытание, а для родителей — колоссальные затраты. Стоимость лечения — 3 701 275 рублей.

«Сумма очень большая и взять ее негде. К сожалению, болезнь, она не будет ждать. Если мы протянем до момента квот, до февраля, я думаю, там метастазы и сама опухоль могут только увеличиться», — просит о помощи мама Димы.

Протонная терапия уже дает положительные результаты. Помочь родителям оплатить процедуры можем мы с вами, все вместе. И тогда — возможно, уже вскоре — Дима вернется в любимый детский сад. А следующий Новый год будет встречать не как в этот раз — в больнице, а дома со всей своей семьей.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Диме, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

