Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Кристины

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел». Наша героиня — маленькая Кристина.

У нее — детский церебральный паралич. С болезнью девочка борется не первый год. И сейчас ей нужна дорогостоящая нейрохирургическая операция стоимостью более одного миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму удалось собрать. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.