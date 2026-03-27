Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Алисы

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел». У 14-летней Алисы из Самары злокачественное заболевание крови. Ежедневные капельницы и полная изоляция от внешнего мира позволяют ей выжить. Но чтобы победить болезнь, требуется пересадка костного мозга.

Специальное бережное лечение поможет подготовить Алису к операции. Оно стоит почти два миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

