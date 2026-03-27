Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Алисы

Эфирная новость 74 0

У девочки злокачественное заболевание крови.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел». У 14-летней Алисы из Самары злокачественное заболевание крови. Ежедневные капельницы и полная изоляция от внешнего мира позволяют ей выжить. Но чтобы победить болезнь, требуется пересадка костного мозга.

Специальное бережное лечение поможет подготовить Алису к операции. Оно стоит почти два миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
«Результат превзошел ожидания!» — SHAMAN написал хит для Ирины Круг
16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину

