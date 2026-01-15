Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года

Со следующей недели метеозависимым стоит готовиться к периодам нестабильности.
Фото: 5-tv.ru
Геомагнитная обстановка будет спокойной 15 января 2026 года
Наступившее затишье на Солнце подарит Земле несколько спокойных дней, но впереди — новые волнения. Об этом свидетельствует прогноз геомагнитной обстановки, опубликованный Лабораторией солнечной активности для URA.RU.
Вероятность магнитной бури в четверг, 15 января, оценивается всего в 7%.
Наиболее вероятным сценарием (68%) является спокойная магнитосфера, и лишь в 25% случаев ожидаются незначительные возмущения.
Текущий индекс солнечной активности находится на низком уровне — 3,5 балла из десяти, а мощные вспышки на Солнце отсутствуют.
Однако это, скорее, «зловещая тишина». Согласно месячному прогнозу, уже с 18 по 23 января возможны периоды нестабильности и слабые магнитные бури. Еще один пик геомагнитной активности с повышенной вероятностью бурь ожидается 26–27 января. После этого к концу месяца фон должен стабилизироваться.
Специалисты напомнили, что долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от появления новых активных областей на Солнце, поэтому метеозависимым людям стоит регулярно уточнять прогноз на ближайшие дни.
