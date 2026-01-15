Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Со следующей недели метеозависимым стоит готовиться к периодам нестабильности.

Прогноз геомагнитного шторма на 15 января 2026

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

Геомагнитная обстановка будет спокойной 15 января 2026 года

Наступившее затишье на Солнце подарит Земле несколько спокойных дней, но впереди — новые волнения. Об этом свидетельствует прогноз геомагнитной обстановки, опубликованный Лабораторией солнечной активности для URA.RU.

Вероятность магнитной бури в четверг, 15 января, оценивается всего в 7%.

Наиболее вероятным сценарием (68%) является спокойная магнитосфера, и лишь в 25% случаев ожидаются незначительные возмущения.

Текущий индекс солнечной активности находится на низком уровне — 3,5 балла из десяти, а мощные вспышки на Солнце отсутствуют.

Однако это, скорее, «зловещая тишина». Согласно месячному прогнозу, уже с 18 по 23 января возможны периоды нестабильности и слабые магнитные бури. Еще один пик геомагнитной активности с повышенной вероятностью бурь ожидается 26–27 января. После этого к концу месяца фон должен стабилизироваться.

Специалисты напомнили, что долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от появления новых активных областей на Солнце, поэтому метеозависимым людям стоит регулярно уточнять прогноз на ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
13 янв
Станет лучше? Чего ждать метеозависимым 14 января
11 янв
Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря
7 янв
Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января
6 янв
Грядет шторм? Геомагнитный прогноз на 6 января
4 янв
Солнце штормит? Какой будет геомагнитная активность Земли 4 января
3 янв
На Земле началась первая в этом году магнитная буря
1 янв
Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
30 дек
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
27 дек
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
27 дек
Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:05
Мужчина погиб под завалами снега на Камчатке
1:47
Опубликован список самых опасных перекрестков России
1:27
Стоматолог назвала меры экстренной самопомощи при выбитом зубе
1:07
Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
0:44
Пермячка полгода живет в квартире с самкой богомола
0:22
США готовы потратить 700 миллиардов долларов на Гренландию

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
После катастрофы: как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026