Креста на тебя нет: Марго Овсянникову раскритиковали за выбор наряда на Святки

Алексей Мокряков
Проблема с том, что крест как раз на певице был — звезда надела купальник соответствующей формы.

Певицу Марго Овсянникову раскритиковали за выбор наряда на Святки

Певица Маргарита Овсянникова, более известная как MARGO, оказалась в центре скандала за эпатажный наряд с религиозным символом. Ее образ раскритиковал заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с журналистами Life.ru.

Певица опубликовала видео в социальной сети, на котором она появилась в купальнике с крупным крестом на фоне продолжающихся в стране святочных праздников.

«Неуместно носить крест как декоративную деталь, превращая святыню в часть образа, особенно столь откровенного. Нательный крест — это знамя нашего спасения и исповедание веры, а не украшение. Однако в данном случае мы видим не просто легкомысленность или невежество, а сознательную, выверенную провокацию», — заметил собеседник портала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пригожин разнес творчество протеже Киркорова MARGO, а затем король российской эстрады ответил продюсеру.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

