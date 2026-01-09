Подразделения российских войск продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.
Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Кроме того, по данным ведомства, в течение недели Вооруженные силы России нанесли один массированный и четыре групповых удара. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетической инфраструктуры.
В Минобороны отметили, что все удары наносились высокоточным оружием по заранее определенным целям, задачи операции выполнены.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
