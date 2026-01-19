От Якутии до Каспия: как в России отметили Крещение

Эфирная новость 33 0

Тысячи верующих приняли участие в крещенских купаниях, несмотря на мороз, ветер и ледяную воду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Крещенские купания прошли по всей России

19 января православные отмечают один из главных церковных праздников — Крещение! В Якутске этой ночью — минус 33 градуса, там в ледяную воду окунулись тысячи жителей. Традицию соблюдают в том числе и дети.

«Сначала ничего не почувствовала, было тепло. А потом ноги онемели», — рассказала девочка из Якутии.

Потянулись к ледяным купелям и православные жители Петербурга. В городе на Неве оборудовали несколько мест для крещенских купаний. Не остался в стороне и Дагестан, где в христианский праздник освятили целый Каспий. Корреспондент «Известий» Даниял Исаев увидел это своими глазами.

«В то время как по всей стране верующие погружаются в проруби, Дагестан сегодня — единственное место в России, где для крещенских купаний осветили целое море. За моей спиной — Каспий. Вода ледяная, сильный ветер, но желающих окунуться здесь с каждым годом становится все больше», — поделился корреспондент.

В Подмосковье купанием в проруби жители встретили Крещение вместе с офицерами командования Ракетных войск стратегического назначения. Кульминацией торжества стало ночное богослужение. Особую праздничную атмосферу создавали выступления артистов ансамбля песни и пляски «Красная звезда».

