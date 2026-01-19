Ностальгический флешмоб: звезды вспомнили, какими были в 2016 году

Оксана Самойлова и Дима Билан показали архивные фотографии 2016 года

В социальных сетях начался ностальгический флешмоб: 2026 год сравнивают с 2016 годом. Звезды и обычные пользователи публикуют свои фото десятилетней давности. Российские знаменитости не остались в стороне и показали, какими были в 2016 году.

Оксана Самойлова

Фото: instagram*/samoylovaoxana

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова опубликовала серию фотографий, на которых запечатлены ее дочери Ариела и Лея. Также есть снимки с отпусков и несколько модных луков Оксаны. При этом звезда не опубликовала ни одного снимка с Джиганом.

«Какой теплый и прекрасный тренд — вспомнить себя десять лет назад. Десять лет, как же это много. Я там уже беременна Майюшкой, но вы об этом еще не знаете», — написала Самойлова.

Наталья Рудова

Фото: nstagram*/rudovanata

Актриса Наталья Рудова тоже присоединилась к тренду и опубликовала несколько фотографий, среди которых есть совместные снимки с зарубежными актерами Райаном Рейнольдсом, Леонардо Ди Каприо и Моникой Беллуччи.

«Классный тренд. Вспоминаем 2016-й. Не уместить, конечно, всего, да и, собственно, я не поменялась», — написала Рудова.

Дима Билан

Фото: nstagram*/bilanofficial

Заслуженный артист России Дима Билан не упустил шанс похвастаться снимками десятилетней давности. Совместные фото с моделью Эмили Ратаковски, певцом Джастином Тимберлейком, бекстейджи со съемок клипов и сериалов, а также Олимпиада в Рио-де-Жанейро.

Симона Юнусова

Фото: nstagram*/simona280

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии самых близких, по ее мнению, людей. На снимках запечатлены ее сыновья Тимати и Артем, бывшая возлюбленная рэпера модель Алена Шишкова и внучка Алиса.

«Мой вайб 2016. Я прямо застряла на этих фотографиях. Там нет известных людей (для меня). Только самые любимые и близкие!» — написала Юнусова.

Группа «УмаТурман»

Фото: nstagram*/uma2rmanband

Участники музыкальной группы «УмаТурман» Владимир и Сергей Кристовские тоже присоединились к флешмобу, опубликовав снимки с выступлений, красных дорожек и гастролей.

«Наш 2016. У Вовы родился сын Федор, много выступали, выпустили альбом «Пой, весна» и получили «Золотой граммофон», — подписали фото братья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Ирина Горбачева откровенно рассказала о переменах во внешности. По словам звезды фильмов «Аритмия» и «Молодая гвардия», с 73 килограммов она поправилась до 86 при росте 184 сантиметров.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ