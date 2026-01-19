«Она уже здесь»: Лариса Долина вернулась в Россию

Певица Лариса Долина вернулась в Россию

Народная артистка РФ Лариса Долина вернулась в Россию на фоне скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом 5-tv.ru сообщил ее директор Сергей Пудовкин.

В ходе общения с прессой представитель артистки подчеркнул, что Лариса Долина была там, где летом жить невозможно.

«Там же очень жарко, там летом невозможно жить», — сказал Сергей Пудовкин.

В понедельник, 19 января, началась принудительная процедура выселения Ларисы Долиной из ее квартиры в Хамовниках. С этой целью к дому артистки приехали судебные приставы. Они проверили остались ли вещи певицы в помещении, а затем передали ключи законной владелице жилья Полине Лурье.

Адвокат покупательницы также прибыла на место, а вот Ларисы Долиной там не было.

Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре она заявила, что действовала под давлением мошенников, обратилась в суд и успешно оспорила сделку. Покупательница осталась без денег и без жилья. Представители Лурье получали отказы во всех инстанциях, пока не дошли до Верховного суда. 16 декабря ее признали собственницей квартиры.

Эта ситуация сильно ударила по репутации Долиной. Помимо атаки хейтеров в соцсетях и нападок со стороны известных коллег, проблемы начались и в карьере.

