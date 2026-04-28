Одолевает страх перед ЕГЭ? Невролог рассказала, как снизить уровень стресса

|
Мария Гоманюк
На состояние выпускников влияют боязнь ошибки, давление ожиданий со стороны семьи и учителей, а также сама атмосфера самого экзамена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Невролог Демьяновская: избавиться от стресса перед ЕГЭ поможет техника дыхания

Страх перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) знаком многим выпускникам, даже если они хорошо готовились к нему. Про то, как школьникам снизить тревогу, и чем им могут помочь родители, в беседе с изданием URA.RU рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, ЕГЭ становится сильным стрессом не только из-за сложности заданий. На состояние выпускников влияют страх ошибки, давление ожиданий со стороны семьи и учителей, а также сама атмосфера экзамена.

Эксперт пояснила, что тревога может проявляться через учащенное сердцебиение, потливость ладоней, дрожь в руках, тошноту, ощущение кома в горле и внезапную «пустоту» в голове.

Способы справиться со стрессом

Одним из наиболее простых способов справиться с волнением врач назвала дыхательные упражнения. К примеру, можно использовать «дыхание по квадрату»: вдох на четыре счета, пауза, выдох и снова пауза на такое же время. Такой метод помогает переключить внимание и немного успокоиться.

Также невролог посоветовала технику заземления. Для ее выполнения выпускнику нужно мысленно назвать пять предметов вокруг, четыре звука, три тактильных ощущения, два запаха и один вкус. По словам Демьяновской, это помогает вернуть внимание к реальности и снизить панику.

Еще один способ — проговорить или записать самые пугающие мысли, а затем логически их опровергнуть. Можно напомнить себе, что экзамен можно пересдать, выбрать другое учебное заведение или поступить в вуз после колледжа. Это помогает понять, что даже неудачный результат не определяет всю жизнь.

За неделю до ЕГЭ врач порекомендовала наладить режим сна. Спать стоит не менее восьми-девяти часов, а вставать желательно в то же время, что и в день экзамена. Недосып, по словам специалиста, снижает концентрацию и усиливает тревожность.

Как провести утро перед ЕГЭ

Утром перед экзаменом лучше выбрать продукты с медленными углеводами: овсяную или гречневую кашу, цельнозерновой хлеб. Они дают мозгу стабильную энергию. При этом от кофе и энергетиков Демьяновская посоветовала отказаться, так как они могут усилить нервное возбуждение.

Врач предупредила, что седативные средства, в числе которых валериана и пустырник, не стоит принимать без консультации специалиста. Особенно опасно впервые пробовать их накануне экзамена или в день сдачи, поскольку возможны нежелательные реакции.

В день ЕГЭ выпускникам не следует обсуждать с другими школьниками, насколько сложным может быть экзамен. За 15–20 минут до входа в аудиторию можно сделать дыхание с удлиненным выдохом, при котором выдох примерно в два раза длиннее вдоха.

После получения экзаменационного бланка, посоветовала Демьяновская, сначала нужно найти самые простые задания. Это поможет почувствовать уверенность и понять, что часть работы уже выполнена. При сложных вопросах врач рекомендовала не паниковать, а использовать логику и нестандартное мышление.

Как родителям помочь школьникам перед ЕГЭ

Родителям специалист рекомендовала не усиливать давление на ребенка в последнюю неделю перед экзаменом. По словам невролога, требования срочно все выучить чаще вредят, чем помогают.

Демьяновская подчеркнула, что взрослым важно показать выпускнику, что результат ЕГЭ не влияет на отношение к нему в семье. Это снизить один из главных страхов школьника — боязнь разочаровать близких.

За день до экзамена не нужно сидеть над учебниками до ночи. Лучше погулять, немного подвигаться, повторить только основные схемы или пройти короткий тест для разминки, а затем лечь спать пораньше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

21:44
Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике
21:40
Даже бокал вина? Какие дозы спиртного разрушают структуру головного мозга
21:33
Сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
21:28
«Замочил богатенькую девочку»: сталкер убил 32-летнюю бизнес-леди под Красноярском
21:21
В Москве похожий на денежную купюру предмет взорвался рядом с ребенком
21:19
Путин заявил о росте террористических угроз в России

Сейчас читают

Умер блогер Андрей Багно, взявший в жены беременную от другого африканку
Ларисе Долиной стало плохо в ее квартире: что известно о состоянии артистки
Секрет долголетия: эксперт назвал продукт для жизни до ста лет
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео