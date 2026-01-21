С видом на озеро: где теперь будет жить Лариса Долина

Лариса Долина будет жить в своем загородном доме после выселения из Хамовников

В Москве завершился затяжной конфликт вокруг недвижимости народной артистки Ларисы Долиной. Теперь основным местом проживания певицы станет загородное имение, расположенное в 45 километрах от МКАД. Об этом сообщило KP.RU.

Представители артистки передали ключи от квартиры в Хамовниках адвокатам покупательницы Полины Лурье в понедельник, 19 января. Однако стоял вопрос: где будет жить оставшаяся без квадратных метров Долина?

Журналисты издания нашли на него ответ. Они выяснили, что артистка владеет участком на берегу водоема. Там возведен трехэтажный особняк площадью 360 квадратных метров. На территории также есть второе здание, значительно превосходящее первое по размеру.

«В доме постоянно кто-то живет. По крайней мере, снег перед воротами и во дворе чистили даже во время самых лютых снегопадов», — рассказали соседи артистки.

Местные жители отмечают, что звезда ведет закрытый образ жизни и передвигается на бронированных минивэнах с тонированными стеклами. Помимо подмосковной резиденции, у знаменитости имеется двухкомнатная квартира в Лефортово, где проживают ее дочь и внучка. У Долиной есть и недвижимость в Латвии, приобретенная 15 лет назад.

Однако тихая жизнь в поселке может быть омрачена новыми юридическими сложностями. Предприниматель Глеб Рыськов обратился в природоохранную прокуратуру Подмосковья. Причиной жалобы стало незаконное обустройство личного пруда на участке певицы. По версии заявителя, водоем находится в охраняемой федеральной зоне, что является нарушением земельного законодательства.

Кроме того, в медиапространстве обсуждается информация о возможной неуплате налогов за второй коттедж в течение 30 лет, так как здание не было вовремя занесено в государственный реестр недвижимости.

Ранее Верховный суд утвердил законность сделки, согласно которой Лурье приобрела жилье площадью в пять комнат за 112 миллионов рублей. Несмотря на судебное решение, вынесенное еще в декабре 2025 года, процесс освобождения помещений затянулся из-за отъезда исполнительницы.

