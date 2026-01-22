Олимпийский мишка стал талисманом сборной России

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Маскот создан на основе своего предка 1980 года.

Какой талисман будет у России на Олимпиаде 2026

Фото: © РИА Новости/Владимир Акимов

Талисманом сборной РФ вновь стал знакомый россиянам и советским людям Мишка. Олимпийский комитет России официально зарегистрировал символ. Информация об этом содержится в базе данных Роспатента.

Заявку подали в июле 2025 года, в январе она была помечена положительной резолюцией. Внешний вид талисмана — бурый мишка, стоящий в полный рост с олимпийской медалью на груди. Он разработан на основе официального символа 1980 года.

В декабре 2025 года 5-tv.ru писал, что советский Мишка возвращается на Олимпиаду, вытеснив остальные версии маскотов. В течение 45 лет российская олимпийская сборная выступала с различными талисманами, в том числе с синим Мишкой в виде матрешки, однако его стиль в итоге вернулся к классическому варианту.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что ситуация вокруг РФ не может рассматриваться наравне с действиями Вашингтона и их возможными последствиями для участия в Олимпийских играх.

