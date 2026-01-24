Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых

Поисковый отряд не оставляет надежды найти следы пропавшего семейства.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Районы поиска пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых определят весной. Об этом РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Зоны проведения поисковых работ будут уточнены с учетом обновленных данных.
Ранее 5-tv.ru писал, что друг предпринимателя Сергея Усольцева заявил, что тот мог сам расправиться со своими близкими.
Усольцевы — двое взрослых и пятилетняя девочка — исчезли во время туристического похода недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они передвигались по маршруту в направлении вершины Буратинка.
О бесследной пропаже Усольцевых представители региональной полиции заявили 2 октября 2025 года, было возбуждено уголовное дело согласно статье 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (убийство двух или более лиц). Одной из версий следствия был несчастный случай, но выдвигались и более экстравагантные теории, например, о том, что путешественники ушли жить в общину староверов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 20 янв
- Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение
- 18 янв
- Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
- 16 янв
- Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
- 12 янв
- Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
- 12 янв
- СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
- 11 янв
- Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
- 10 янв
- Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
- 8 янв
- Усольцевы могли пропасть в пещерах Кутурчинского Белогорья
- 7 янв
- «Камень желаний»: могла ли семья Усольцевых пропасть в поисках артефакта
- 5 янв
- Минус версия: в СК не подтвердили возможность побега Усольцевых за границу
78%
Нашли ошибку?