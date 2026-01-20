Резкие выпады и оскорбления: Трамп может публично унизить европейских лидеров в Давосе
Белый дом предупредил об этом заранее.
Фото, видео: Reuters/Denis Balibouse; 5-tv.ru
Стартовавший в Швейцарии Всемирный экономический форум рискует стать самым скандальным. И все из-за споров о Гренландии. Президент США Дональд Трамп еще перед вылетом пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону новыми пошлинами. Макрон уже в Давосе начал дразнить Трампа: заявил, что Старому свету нужно больше инвестиций из Китая.
Глава киевского режима Владимир Зеленский от поездки то ли отказался, то ли не пригласили, но итогу он заявил, что в споре за Гренландию поддерживает ЕС. Что происходит в Давосе — знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.
Пока Европа только просыпалась в Давосе, Дональд Трамп только на пути к нему успел устроить «цифровую бомбардировку» союзников — из того самого телефона, который здесь уже называют «мобильной артиллерией».
Публичный наезд на Лондон и угроза захвата Канады, повтор ультиматума по Гренландии и водружение сгенерированного американского флага на остров. Публикация реальных приватных переписок — одна с главным трамповским подхалимом, генсеком НАТО, который авансом решил раздать благодарности «папочке». Другая — с Эммануэлем Макроном. Хоть «ужин в Париже», хоть саммит с участием россиян на полях Давоса — французский президент согласен уже на все, лишь бы оправдать лозунг форума «дух диалога».
Только для самого Трампа Макрон и его президентство уже как будто бы в прошлом.
«Ну, его никто и не хочет, потому что он очень скоро уйдет с поста. Так что все в порядке. Знаете, что я сделаю: если они будут настроены враждебно, я введу 200%-й тариф», — сказал президент США Дональд Трамп.
А что же начнется, когда Трамп доберется до Швейцарии? Премьер-министр Бельгии вскрывает панические настроения в альянсе.
«Тревога… не совсем тревога, скорее ощущение, что мы подошли к точке, когда внутри атлантического союза пора задаться вопросом: не движемся ли мы постепенно к разлому?» — задался вопросам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
Издание AXIOS предупреждает о целом шквале заготовленных унижений европейских лидеров.
В Белом доме заранее предупредили, что выступление Дональда Трампа в Давосе будет содержать резкие выпады и даже оскорбления в адрес союзников. Ключевой член НАТО создает разлом, в этот раз — изнутри.
Дания из-за этого совершила демонстративный демарш и не поедет в Давос на фоне эскалации вокруг Гренландии. Германия грозит бойкотом чемпионата мира по футболу в США, а Урсула фон дер Ляйен успела с давосской трибуны пригрозить Трампу холодным арктическим ответом. То ли лед тронулся, то ли она, но европейский ледокол уже в пути.
«Мы должны использовать наши возросшие расходы на оборону для развития европейского ледокольного флота и приобретения другого оборудования. Ответ Европы будет бескомпромиссным, единым и пропорциональным. ЕС работает над масштабным европейским инвестиционным наплывом в Гренландию», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Градус и без того высокий, но финский президент предлагает переговоры не где-нибудь, а в теплой давосской сауне. Подостыть, пообмякнуть и Трампа умаслить как следует.
«Я в этом финн до мозга костей — не стоит слишком заводиться. Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, принять хорошую ванну и тогда уже искать решение», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.
Украинское урегулирование даже не отодвинуто, а забыто в Давосе. Зеленский на грани отмены визита, хотя сюда уже прибыли Буданов*, Умеров и Арахамия — проводят встречи с европейскими советниками по нацбезопасности. Однако подписания плана послевоенного восстановления именно с американцами, на 800 миллиардов долларов, вероятно, тоже теперь не предвидится.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
