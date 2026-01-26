Надеялись на чуму: ФСБ рассекретила планы нацистов на жителей блокадного Ленинграда

Город никак не удавалось взять, и враг рассчитывал на эпидемиологическое оружие.

Фото, видео: © РИА Новости/Борис Кудояров; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

ФСБ: нацисты рассчитывали, что жителей блокадного Ленинграда уничтожит чума

Неизвестные факты о жизни блокадного Ленинграда рассекретили в ФСБ накануне годовщины освобождения города-героя. Из них становится понятно, что немцы рассчитывали на эпидемию чумы в Северной столице, которую никак не удавалось взять.

Нацисты были уверены, что распространение болезни позволит им сломить сопротивление. Но благодаря слаженной работе всех коммунальных служб, этого удалось избежать.

«Отсутствие распространения заразы объясняется по существу высоконапряженной работой советских учреждений в санитарном отношении. Так, уже к началу мая были вычищены все улицы, <…> в большинстве домов функционировал водопровод <…>. В некоторых городских районах уже оборудованы общественные бани», — указано в документе.

Свидетельством эффективной работы также стало существенное снижение смертности населения. Если за первые дни февраля 1942 было зафиксировано 20 тысяч смертей, тот в конце апреля эту страшную статистику удалось снизить в несколько раз.

