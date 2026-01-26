Надеялись на чуму: ФСБ рассекретила планы нацистов на жителей блокадного Ленинграда
Город никак не удавалось взять, и враг рассчитывал на эпидемиологическое оружие.
Фото, видео: © РИА Новости/Борис Кудояров; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ФСБ: нацисты рассчитывали, что жителей блокадного Ленинграда уничтожит чума
Неизвестные факты о жизни блокадного Ленинграда рассекретили в ФСБ накануне годовщины освобождения города-героя. Из них становится понятно, что немцы рассчитывали на эпидемию чумы в Северной столице, которую никак не удавалось взять.
Нацисты были уверены, что распространение болезни позволит им сломить сопротивление. Но благодаря слаженной работе всех коммунальных служб, этого удалось избежать.
«Отсутствие распространения заразы объясняется по существу высоконапряженной работой советских учреждений в санитарном отношении. Так, уже к началу мая были вычищены все улицы, <…> в большинстве домов функционировал водопровод <…>. В некоторых городских районах уже оборудованы общественные бани», — указано в документе.
Свидетельством эффективной работы также стало существенное снижение смертности населения. Если за первые дни февраля 1942 было зафиксировано 20 тысяч смертей, тот в конце апреля эту страшную статистику удалось снизить в несколько раз.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 янв
- ФСБ рассекретила документы о борьбе со спекулянтами в блокадном Ленинграде
- 28 янв
- Отступая, нацисты рушили все: как шли бои за пригороды Ленинграда зимой 1944 года
- 28 янв
- «Так хочется, чтобы у внуков этого не было»: в Петербурге отметили 81-ю годовщину полного снятия блокады
- 27 янв
- «Люди обнимались, целовались»: страна вспоминает день снятия блокады Ленинграда
- 23 янв
- Операция «Январский гром»: 81 год назад разорвался последний фашистский снаряд в Колпино
- 15 янв
- «Рвали траву и съедали»: как дети блокадного Ленинграда ожидали освобождения
- 14 янв
- Прорыв блокады Ленинграда: как проходила операция «Январский гром»
- 28 янв
- В Петербурге открыли мемориальную доску историку блокады Валентину Ковальчуку
- 28 янв
- Вопреки: как влюблялись и строили семьи во время блокады Ленинграда
- 28 янв
- Машков указал на невероятную силу духа жителей Ленинграда во время блокады
84%
Нашли ошибку?