Петербуржцы принесли цветы к табличке об опасной стороне улицы на Невском проспекте

Подобные надписи каждый день помогали спасать жизни.

Прорыв блокады Ленинграда

С самого утра петербуржцы несут цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Эта надпись на доме на Невском проспекте стала одним из символов стойкости жителей осажденного города. Она предупреждает, что «при артобстреле эта сторона улицы смертельно опасна». Такие надписи каждый день помогали спасать жизни.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на памятном мероприятии в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны заявила, что геноцид жителей Ленинграда во время блокады города нацистами не имеет срока давности

Спикер Совфеда отметила высочайшую силу духа у ленинградцев, которые выстояли до конца, не сдали город врагу и победили. В эти дни тысячи жителей Петербурга приходят на мемориальное кладбище, чтобы отдать дань памяти этим людям.

Прорыв блокады Ленинграда
