Блокадное детство: как выживали юные жители Ленинграда

В начале сентября 1941 года немецкие войска подобрались к Ленинграду и начали ожесточенные обстрелы города. Детей частично удалось эвакуировать, но вывезти всех сразу оказалось непосильной задачей. Часть юных ленинградцев осталась в городе, те, кто постарше, пошли трудиться на заводах, помогая осажденному городу выстоять под натиском фашистов.

Юные работники ВПК, связисты и санитары: как дети помогали Ленинграду пережить блокаду

Выживший ребенок блокадного Ленинграда, Тамара Грачева, вспоминала в интервью «Известиям», как отправилась в классы Некрасовского телефонного узла обучаться ремонту кабелей. Из-за непрекращающихся бомбежек те то и дело разрывались, оставляя город без связи. Девочка ютилась с другими детьми-ремонтниками в небольшой постройке во дворе.

В 1942 году отважная Тамара впервые отправилась на задание с напарником Колей. Нужно было отремонтировать кабель, находившийся в колодце. Девочка спустилась и начала чинить линию. Успешно выполнив работу, она вылезла из люка и увидела, что мальчик лежит с раскинутыми руками и окровавленной головой – прилетел осколок снаряда. Тамара не нащупала у него пульса – Коля был уже мертв.

Советский писатель Александр Фадеев рассказывал, что дети блокадного Ленинграда, с 14 лет вступая в комсомольскую организацию, становясь полноценными партийцами, наравне со взрослыми трудились у станков на предприятиях военно-промышленного комплекса. Лене Скворцовой было 14 лет, когда она начала работать на Кировском танковом заводе. В интервью «МИР24» она вспоминала, что на производстве критически не хватало людей. Взрослые пользовались помощью детей, но на управление станками их, конечно же, не ставили.

«Мы просто были подсобными, где-то что-то зачищали, подпиливали. Ленинградцев в нашей группе было мало, наверное, человек пять-шесть, остальные все приезжие», — делилась воспоминаниями блокадница.

Ленинградским детям было суждено сыграть значительную роль в достижении преимущества танковых войск Красной Армии над противником. В 1943 году раскочегаренная немецкая оборонка явила миру новый танк «Пантера». Беспощадный стальной зверь, обладающий мощнейшей длинноствольной пушкой калибра 75 мм, превосходивший даже печально известный танк «Тигр», казался супер-оружием ровно до тех пор, пока на поле боя не вышел советский танк ИС-2 – Иосиф Сталин. Убойные 122 мм против 75 у «Пантеры» не оставили немецким панцерваффе ни шанса – «Иосиф Сталин» бил точно, издалека и насквозь.

А тяжелые и смертоносные снаряды для «Пантер» выпускали как раз в блокадном Ленинграде при неоценимой помощи фабричных детей.

Кроме того, ребята дежурили на городских крышах ночью, сбрасывая зажигательные бомбы для предотвращения возгорания, или туша пожар, если он все-таки начался. Кроме того, многие юные блокадники помогали врачам в госпиталях.

Голод и болезни: ужасы войны, которые пришлось испытать юным ленинградцам

Фото: © РИА Новости/Николай Хандогин

Блокадник Юрий Симонов вспоминал в беседе с «Известиями», что он и другие мальчишки помогали родителям отстаивать очереди за хлебом, по карточкам, трудились дворниками, проверяли светомаскировку для защиты от самолетов.

Мужчина рассказал, что его с детства воспитывали самостоятельным — он умел сам истопить печку-буржуйку и сварить простую еду.

Однажды во время долгой ночной бомбежки немцев мальчик сидел дома и смотрел на луну, которая в тот вечер была «огромная и красная». Он вспоминал, как страшно было сидеть дома одному, пока его мама работала на хлебозаводе.

После очередного мощного взрыва он не выдержал и побежал к матери на производство, по 25-градусному морозу и без верхней одежды. Вахтеры пропустили мальчика, и в ту ночь он спал на письменном столе бухгалтерского кабинета.

Конечно, как и другие дети блокады, Юрий помнит сильный, иссушающий голод. Степень потребности в спецпитании и особом режиме определяли специально назначенные медики. При каждой детской поликлинике были специальные отборочные комиссии — они направляли самых истощенных детей в столовые усиленного питания, где у них регулярно брали анализы, отслеживая состояние здоровья.

Когда Симонов совсем исхудал, его подобрали девушки из комсомольского отряда и отнесли в пункт спецпитания в 177-ю школу на Исполкомской улице. Детей держали на постельном режиме, кормили, поили, давали медикаменты, и ребята постепенно набирали силы, начав общаться между собой. Так Юра познакомился со многими другими сверстниками, разделившими его тяжелую долю.

При отсутствии нормального снабжения медикаментами дети в осажденном Ленинграде тяжело болели. Здание Ленинградского пединститута постоянно подвергалось артиллерийским ударам, однако выбора у советских врачей не было – в учреждении продолжали принимать роды и лечить маленьких горожан. Больных, голодных, худых детей держали в бомбоубежище института. Они страдали дистрофией, инфекционными и кишечными заболеваниями, тяжелым туберкулезом, гепатитом, однако традиционно детские недуги вроде ангины и скарлатины стали встречаться реже.

Эвакуация: детей Северной столицы спасали, как могли

Фото: © РИА Новости/Григорий Чертов

Эвакуировать детей из города начали уже через неделю после начала Великой Отечественной войны, 29 июня 1941 года. Ребят вывозили недалеко – в Ленинградскую, Ярославскую области. Рассчитывая, что немецкое вторжение не продлится долго, взрослые уже в первый же день переправили больше 15 000 детей в обычных пригородных вагонах. Их отправляли в работавшие до войны пионерские лагеря, дачи при детских садах.

Из-за недостатка разведданных эвакуация проходила в условиях неопределенности и постоянного риска. По роковой случайности 18 июля 1941 года группу спасенных юных ленинградцев привезли на станцию Лычково, которая в тот момент попала под бомбардировку немцев.

Вечером 17 июля состав прибыл на станцию, всю ночь и утро из населенных пунктов на автобусах и машинах подвозили все новых ребят. После 12 часов дня 18 июля санпоезд с ранеными советскими военными прибыл на параллельный путь. А через несколько часов прилетел немецкий бомбардировщик, сбросивший 25 бомб.

Видел ли пилот, на кого скидывает смертельные снаряды, неизвестно, однако, зная звериную жестокость вермахта, едва ли его бы это остановило. От этого преступного удара погибли больше двух тысяч детей.

Маленьких ленинградцев продолжали вывозить до 1 апреля 1943 года – всего удалось спасти 414 146 ребят.