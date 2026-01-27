Раскупили, а потом вернули? Почему люди сдают билеты на концерт Долиной
Перед выступлением в баре Petter в зале неожиданно освободилось более половины мест.
Фото: www.globallookpress.com/Seleznev Pavel
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Билеты на концерт Ларисы Долиной в Москве распроданы менее чем наполовину
Билеты на концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен пройти в московском баре Petter, распроданы лишь на 44%. Об этом сообщает РИА Новости 27 января.
По данным агентства, зал вместимостью 91 зритель еще вечером накануне концерта был почти заполнен: в продаже оставалось только 14 свободных мест, что соответствовало более чем 80% проданных билетов. Однако уже ночью перед мероприятием в продажу вернулось еще 51 место, из-за чего общий уровень заполняемости снизился до 44%.
Стоимость билетов на оставшиеся места варьируется от 9,5 до 15,5 тыс. рублей в зависимости от выбранной категории. Таким образом, значительная часть зала оказалась доступной для покупки непосредственно перед концертом.
Ранее, 14 января, Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге сообщил о переносе выступления Ларисы Долиной с 25 февраля на 15 ноября 2026 года. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе площадки, концерт был перенесен по просьбе представителей артистки.
До этого, 13 января, стало известно, что за две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ в Москве было реализовано лишь около 20% билетов, что также привлекло внимание к уровню продаж на ее выступления.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 янв
- Миллионы на кону? Сколько Лурье может взыскать с Долиной за судебные издержки
- 22 янв
- «Через 10 дней подаем в суд»: адвокат Лурье готовит новый иск против Долиной
- 21 янв
- «Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной
- 21 янв
- «Хорошо устроилась»: Долина впервые прокомментировала свой переезд из квартиры
- 21 янв
- Это не конец? Сможет ли Долина еще вернуться в квартиру в Хамовниках
- 21 янв
- С видом на озеро: где теперь будет жить Лариса Долина
- 21 янв
- Приставы прекратили исполнительное производство о выселении Долиной
- 19 янв
- «Она уже здесь»: Лариса Долина вернулась в Россию
- 19 янв
- Лурье кричит от радости: в скандале с квартирой Долиной поставлена точка
- 19 янв
- Решили без них: Долину и ее дочь сняли с регистрационного учета в квартире
Читайте также
79%
Нашли ошибку?