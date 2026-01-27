В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь годовщины снятия блокады

Огни Ростральных колонн будут гореть с 10 до 12, а также с 19 до 22 часов.
На Биржевой площади зажгли факелы Ростральных колонн в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.
Огни Ростральных колонн будут гореть с 10 до 12, а также с 19 до 22 часов. Они загораются в дни городских и всероссийских праздников, а также в особо торжественных случаях.
Кроме того, в Петербурге сегодня подсветят Дворцовый и Троицкий мосты в цвета Ленты Ленинградской Победы. Специальную подсветку включат и на телебашне.
Памятные мероприятия проходят по всей Северной столице сегодня весь день.
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Полностью освободить город удалось только в ходе шестой попытки прорыва.
