Аллергикам дали совет на разгар сезона пыления

Пульмонолог Коповая посоветовала не открывать окна в пик сезона пыления
В разгар сезона пыления аллергикам стоит ограничить время на улице, держать окна закрытыми, использовать кондиционеры с фильтрами и принимать душ после прогулок. Пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая дала рекомендации по снижению контакта с пыльцой.
«После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца», — советует эксперт.
Коповая также рекомендует использовать назальные фильтры для защиты от крупных частиц пыльцы и носить солнцезащитные очки, плотно прилегающие к лицу, чтобы защитить глаза.
«Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц», — добавляет пульмонолог.
Эксперт подчеркивает, что лекарства следует принимать только по назначению врача. В зависимости от симптомов это могут быть антигистаминные препараты, назальные кортикостероиды или аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
Ранее 5-tv.ru рассказал, что при возникновении аллергического приступа необходимо действовать без промедления и строго по алгоритму. Первым шагом должен стать прием антигистаминных препаратов. Предпочтение следует отдавать средствам второго поколения — таким как цетиризин, лоратадин, дезлоратадин или фексофенадин. Эти препараты быстрее начинают действовать, реже вызывают сонливость и обладают выраженным противоаллергическим эффектом.
- 29 мар
- Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца
- 24 мар
- Действовать быстро: что делать, если накрыл приступ аллергии
- 23 мар
- Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
- 22 мар
- Есть несколько признаков: можно ли спутать аллергию с простудой
- 20 мар
- Смотрим на весну без слез: как спасти глаза в сезон аллергии на пыльцу
- 18 мар
- За счет работодателя: аллергикам могут дать дополнительные отпуска
- 10 мар
- Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию
- 4 мар
- «Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения
- 28 февр
- Метеорологи рассказали, каким будет сезон цветения этой весной
- 27 февр
- Страдают 30-60%: в России назвали самый частый вид аллергии
60%
