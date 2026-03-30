Аллергикам дали совет на разгар сезона пыления

Андрей Черненко
Андрей Черненко 23 0

Эксперт напомнила, что лекарства следует принимать только по назначению врача.

Полезные советы для аллергиков

Пульмонолог Коповая посоветовала не открывать окна в пик сезона пыления

В разгар сезона пыления аллергикам стоит ограничить время на улице, держать окна закрытыми, использовать кондиционеры с фильтрами и принимать душ после прогулок. Пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая дала рекомендации по снижению контакта с пыльцой.

«После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца», — советует эксперт.

Коповая также рекомендует использовать назальные фильтры для защиты от крупных частиц пыльцы и носить солнцезащитные очки, плотно прилегающие к лицу, чтобы защитить глаза.

«Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц», — добавляет пульмонолог.

Эксперт подчеркивает, что лекарства следует принимать только по назначению врача. В зависимости от симптомов это могут быть антигистаминные препараты, назальные кортикостероиды или аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, что при возникновении аллергического приступа необходимо действовать без промедления и строго по алгоритму. Первым шагом должен стать прием антигистаминных препаратов. Предпочтение следует отдавать средствам второго поколения — таким как цетиризин, лоратадин, дезлоратадин или фексофенадин. Эти препараты быстрее начинают действовать, реже вызывают сонливость и обладают выраженным противоаллергическим эффектом.

