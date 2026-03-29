Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца

Даже если симптомов не было изначально, они могут неожиданно появиться спустя время.
Зоозащитник Нуриева: аллергия на питомца
Внезапная «аллергия» на домашнюю собаку или кошку не означает, что питомца нужно сдавать в приют. Иногда причина кроется вовсе не в животном. Об этом ТАСС рассказала зоозащитница Александра Нуриева.
По словам зоозащитницы, если у вас внезапно появилась аллергия на питомца, то следует не сдавать его в приют, а попросить друзей или родственников взять на передержку.
Затем нужно посетить аллерголога. На приеме у компетентного врача может выясниться, что источником проблемы была пыль или плесень — причину недомогания устанавливают при помощи анализа крови или кожного теста.
Врач назначит курс иммунотерапии, который скорректирует состояние пациента. Чаще всего это позволит сохранить животное в доме, что избавит его от страданий.
Как подчеркнула Нуриева, у собак разлука с владельцем часто вызывает депрессию. У кошек реакция бывает менее заметной внешне, но у них может развиться хронический стресс, подрывающий здоровье.
Ранее ветеринар рассказал, как безопасно вывести кошку на улицу.
- 24 мар
- Действовать быстро: что делать, если накрыл приступ аллергии
- 23 мар
- Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
- 22 мар
- Есть несколько признаков: можно ли спутать аллергию с простудой
- 20 мар
- Смотрим на весну без слез: как спасти глаза в сезон аллергии на пыльцу
- 18 мар
- За счет работодателя: аллергикам могут дать дополнительные отпуска
- 10 мар
- Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию
- 4 мар
- «Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения
- 28 февр
- Метеорологи рассказали, каким будет сезон цветения этой весной
- 27 февр
- Страдают 30-60%: в России назвали самый частый вид аллергии
- 9 февр
- Российская вакцина может в шесть раз снизить симптомы аллергии на березу
60%
