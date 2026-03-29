Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца

Зоозащитник Нуриева: аллергия на питомца

Внезапная «аллергия» на домашнюю собаку или кошку не означает, что питомца нужно сдавать в приют. Иногда причина кроется вовсе не в животном. Об этом ТАСС рассказала зоозащитница Александра Нуриева.

По словам зоозащитницы, если у вас внезапно появилась аллергия на питомца, то следует не сдавать его в приют, а попросить друзей или родственников взять на передержку.

Затем нужно посетить аллерголога. На приеме у компетентного врача может выясниться, что источником проблемы была пыль или плесень — причину недомогания устанавливают при помощи анализа крови или кожного теста.

Врач назначит курс иммунотерапии, который скорректирует состояние пациента. Чаще всего это позволит сохранить животное в доме, что избавит его от страданий.

Как подчеркнула Нуриева, у собак разлука с владельцем часто вызывает депрессию. У кошек реакция бывает менее заметной внешне, но у них может развиться хронический стресс, подрывающий здоровье.

