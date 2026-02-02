Охота на высоте: как работают мобильные противодроновые группы

Чтобы минимизировать риски вражеских провокаций, на дежурство в приграничье заступают мобильные группы. Их преимущество — скорость реакции. Если в небе замечены украинские дроны, наши отряды встречают их мощным огнем. Уникальные кадры ночной перестрелки от первого лица бойцы показали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

На видео кадры уничтожения вражеских БПЛА мобильной огневой группой в приграничье. Расчет выставился на точке, через которую обычно проходит воздушный маршрут противника. Вот еще одна цель летит с Украины, идет наведение. Небо надежно прикрывает 22-й зенитно-ракетный полк 11-го армейского корпуса.

«Мобильная огневая группа работает в любое время суток, но чаще всего ночью, когда враг активен, запускает в небо беспилотники ударные и самолетного типа», — сообщил корреспондент.

Обнаруживать их помогают силы ПВО. Это радиолокационная станция, на экране система фиксирует БПЛА противника, который подступает к границе. Здесь очень важна скорость реакции бойцов.

«Открываю формуляр, исходя из характеристик, как ведет себя цель, как завязывается трасса, я делаю выводы, что это разведывательный дрон либо ударный — исходя из скорости его. Опыт, характеристики — делаем по ним заключение», — сообщил начальник радиолокационной станции с позывным Леший.

Координаты цели передают оператору БПЛА. Его задача ювелирная — догнать и уничтожить угрозу в воздухе.

«У нас дистанционный подрыв с кнопки. Не обязательно таранить, мы можем в двух метрах взрывать свою птицу — над ним, под ним, рядом с ним — взрывной волной ломает, как это уже доказано, не один раз находили их», — объяснил командир отделения БПЛА с позывным Москва.

Внутри станции на стене уже готовые к вылету ударные беспилотники. Есть с аналоговой передачей видео, а есть с цифровой, их меньше замечают средства радиоэлектронной борьбы противника.

«Со штатным боеприпасом у него шесть метров поражающие вперед осколки идут. Чем лучше цифровые? Мне проще найти в полете противника, цифровой — у него картинка получше», — рассказал заместитель командира взвода перехватчиков БПЛА с позывным Егерь.

Вражеский беспилотник встречают с земли огнем пулемета. В темноте, конечно, сложно разглядеть дрон, наводчику помогают тепловизоры. На счету бойцов — десятки сбитых воздушных целей. Они вспоминают, что попадались и редкие для этих мест образцы ВСУ, которые стоят десятки тысяч долларов, но растворились еще в небе.

«Главное — это опытный стрелок и хорошо обслуживаемый пулемет», — подчеркнул пулеметчик мобильной огневой группы с позывным Джамбул.

«Если мы даже не попадем в боевую часть, а в движок, тем самым он будет пикировать, он спикирует в то место, где не будет гражданского населения, все будет безопасно и красиво с нашей стороны», — заявил командир мобильно-огневой группы с позывным Тринадцатый.

Каждый сбитый вражеский дрон — это чья-то спасенная жизнь, уцелевший дом или объект инфраструктуры. Точность и скорость бойцов сейчас — это главный щит приграничья.