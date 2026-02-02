Обязательное условие здоровья и стройности? Можно ли есть после шести вечера

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

Проблемы со сном и чувство тяжести после ужина возникают при нарушении двух простых правил.

Можно ли есть после шести вечера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Гастроэнтеролог Кашух: сбалансированный рацион позволяет есть после шести вечера

После шести вечера есть можно, если правильно выстроить рацион. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она отметила, что для многих отказ от приема пищи после какого-то определенного часа — это одно из обязательных условий правильного питания или диеты. Однако отказ от еды после, например, шести вечера ради здоровья и стройности, с точки зрения медицины — бессмысленно. Так как важно не время, а калорийность блюд.

«Идея запрета еды после определенного часа возникла из упрощенного подхода к контролю массы тела. Многие полагают, что отказ от вечерней еды автоматически снижает калорийность рациона. Но на самом деле набор веса связан не со временем приема пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности», — пояснила Кашух.

То есть можно ужинать хоть в девять вечера, и на вашей фигуре это не отразится. При условии, что весь суточный рацион будет сбалансирован, а калорийность не превысит потребности организма. Даже людям с заболеваниями пищеварительной системы, при которых необходим персональный подбор рациона, важен именно выбор продуктов, а не время их употребления.

Врач подчеркнула, что если вечером внезапно появилось чувство голода, то его можно утолить, съев что-то легкое: йогурт, запеченные овощи, творог, омлет, гречку или рис.

Не важно, после скольки вы едите, однако важно за сколько. Проблемы со сном, вздутие живота и чувство тяжести появляются от слишком жирной пищи, и если вы поужинали незадолго до ночного отдыха. Что бы всего этого избежать, нужно не только правильно рассчитать калорийность, но и чтобы последний прием пищи был не менее чем за два-три часа до сна, уточнила Кашух.

